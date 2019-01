Brexit: les scénarios pour y voir clair dans le fog de l'après-vote

À moins d’une surprise en faveur de l’accord de retrait, le vote de Westminster va ajouter une louche de brouillard sur le Brexit. Qu’on tente de dissiper.

Vous espérez que le vote du Parlement britannique va apporter de la clarté dans le fog qui entoure le Brexit? Alors vous êtes très optimiste. Pour que les députés de Westminster clarifient la situation, il faudrait qu’ils optent pour l’option que tous donnent perdante: le "yes" à l’accord négocié par Theresa May. Ce serait une très grande surprise, mais après tout, l’histoire en est pavée: commençons donc par là.

Le oui de la Chambre des communes ouvrirait la porte à une ratification du texte par les législateurs européens. Le Royaume-Uni sort de manière "ordonnée" de l’Union le 29 mars à 23h GMT. Toutes les règles de l’UE continueraient de s’y appliquer pendant une période de transition de près de deux ans au moins, qui pourrait déboucher sur un accord sur la "relation future" (échanges commerciaux, coopération en matière de sécurité, etc.). De la clarté, donc.

Mais le plus probable est que le vote ait pour effet de serrer un peu plus encore le sac de nœuds. Si les députés rejettent l’accord de Theresa May, il faudra d’abord regarder l’ampleur de l’écart entre les votes pour et contre: plus il est grand, plus la Première ministre sera en position de faiblesse pour la suite. Si elle perd le vote de peu, elle pourrait espérer mener une renégociation ciblée de l’accord avec les Européens qui lui permettrait d’organiser un nouveau vote. Les Vingt-Sept ont déjà dit que l’accord en tant que tel n’est pas renégociable, mais les déclarations interprétatives, ça sert à ça.

En rejetant l’accord, le Parlement britannique pourrait aller directement au "hard Brexit": le Brexit sans accord. Sauf qu’il a voté un texte qui prévoit que cette option doit faire l’objet d’un vote. Or pour cette aventure-là, il n’y a pas de majorité.

Alors quoi, annuler le Brexit?

Du point de vue européen, il suffirait que le gouvernement retire sa notification de départ pour que le Brexit soit nul et non avenu. Mais ni Theresa May, ni le leader de l’opposition Jeremy Corbyn ne veulent de cette option. Qui sait ce dont ils seraient capables face à l’impasse? Il semble en tout cas politiquement inconcevable qu’une telle décision soit prise sans un nouveau référendum. Soit dit en passant, l’option référendaire pourrait aussi être bien pratique pour valider ou non l’accord de retrait malgré le vote du Parlement. Mais voilà, l’organisation d’un référendum prend au minimum 22 semaines: pour réaliser cette option, un décalage de la date du Brexit est nécessaire.