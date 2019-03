May réclame à l'UE un report du Brexit jusqu'au 30 juin

Aucune solution ne se profile à Londres

À Westminster, sept cheminements sont imaginables: Brexit dur, Brexit sans accord, Brexit plus soft, Brexit selon l’accord négocié par May, remplacement de May par un autre Premier ministre tory, élections générales, second référendum. Mais aucune de ces solutions ne semble possible à court terme (trois mois). Les seules solutions réalistes (démission de May, élections générales ou Brexit sans accord) aboutiraient probablement à une aggravation sensible et irréversible de la situation.