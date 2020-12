Brexit: on s'achemine vers des prolongations

Il semble que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, vont décider de s'accorder du temps supplémentaire pour prendre une décision à propos de leurs futures relations.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, devraient s'accorder ce dimanche pour poursuivre les pourparlers au-delà d'aujourd'hui, selon Bloomberg. Un communiqué est attendu pour 13h.

Où en est-on? Le négociateur britannique David Frost a rencontré son homologue européen Michel Barnier dimanche matin au siège de la Commission européenne à Bruxelles, au lendemain d'ultimes négociations qui se sont achevées tard dans la nuit. Il en est ressorti une heure et demie plus tard pour retourner à la mission diplomatique britannique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent s'appeler dimanche à la mi-journée pour faire le point sur le sort des négociations commerciales post-Brexit, a indiqué un porte-parole de Downing Street.