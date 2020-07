Brexit: toujours pas d'accord commercial en vue

Le Royaume-Uni et l'UE ont terminé le sixième round de négociations sans avancées notables. Les Britanniques affirment encore croire à un accord en septembre.

Un jour sans fin? Pas exactement. Dans la longue histoire des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne , celles d'abord relatives à l'accord de retrait jusqu'à janvier 2020, puis celles sur les prochains accords commerciaux depuis six mois, les deux parties ont parfois échangé leurs rôles.

Cette semaine, c'est au tour du Royaume-Uni d'insister sur l'idée que malgré les blocages persistants dans les négociations, "un accord pourra encore être trouvé en septembre" , et qu'il faut encore "continuer de négocier avec cette objectif à l'esprit", comme l'a indiqué le négociateur britannique, David Frost.

Un ton plus conciliant qu'il pouvait l'être au début des négociations formelles, au printemps. Mais un ton qui ne change rien à la position officielle des Britanniques, qui ne font toujours aucune concession – sur la pêche notamment – et se préparent officiellement au no deal après le 31 décembre.