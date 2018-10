Brexit: un accord serait tout proche

La Première ministre britannique, Theresa May, a informé son cabinet restreint de l'imminence de la conclusion d'un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Une épine hors du pied... Le gouvernement britannique a écarté les menaces du petit parti unioniste nord-irlandais DUP, indispensable à sa majorité au parlement, qui affirmait qu'il pourrait lui retirer son soutien en fonction du sort réservé à l'Irlande du Nord dans les négociations du Brexit. La question de la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande est en effet l'un des principaux points sur lesquels des progrès sont attendus d'ici au conseil européen du 18 octobre .

Dans l'après-midi jeudi, la Première ministre Theresa May a réuni ses principaux ministres pour leur faire part de l'état d'avancement des discussions en cours entre Londres et Bruxelles. Elle les aurait ainsi informés qu'un accord était proche, selon le Financial Times.