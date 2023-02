Après deux premières moutures inachevées en 2018 et 2019, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont finalisé une troisième version de leur accord de divorce. L'intervention exceptionnelle du roi Charles III et un droit de veto spécial accordé aux Nord-Irlandais sur les futures lois européennes donnent à ce texte de réelles chances de succès sur le long terme.