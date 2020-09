Au-delà d’être un bon mot, une nouvelle contraction sémantique dont les Anglais raffolent, ce scénario fait frissonner plus d’un Britannique depuis quelques semaines, vu l’inaction de son gouvernement. Ce scénario, il s’est réinvité, brutalement, lundi à nos agendas suite aux déclarations de Boris Johnson et de son négociateur en chef, David Frost. Comme si nous subissions, nous Européens, une nouvelle fois la séquence et avions oublié, avec les derniers mois, qu’il restait plus qu’un petit détail à régler d’ici au 1 er janvier prochain. Que tout ne serait jamais si simple.

Hope for the best and prepare for the worst.