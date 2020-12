C'est le "moment de vérité" sur le Brexit

Les négociations d'un accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni sont toujours dans l'impasse. Chaque camp tente aujourd'hui de reporter la faute d'un échec sur l'autre.

À moins de quinze jours de la fin de la période de transition, les négociations d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) sont au point mort. Des progrès ont été réalisés ces derniers jours, mais la question de la pêche reste irrésolue. Vendredi, chaque camp tentait de faire porter sur l'autre la responsabilité d'un échec. Les négociations durant ce weekend seront cruciales.

Mesures d'urgence

Après avoir entendu le rapport de Michel Barnier, les eurodéputés ont adopté à une large majorité des mesures d'urgence visant à préparer l'UE à un scénario sans accord et à limiter le risque de chaos. Ces mesures garantissent les transports de marchandises, de voyageurs et certains services aériens pendant une période de 6 mois. Elles prévoient aussi de garantir durant une année les accès réciproques aux eaux territoriales britanniques et européennes.