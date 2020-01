C'est le secteur auto qui joue le plus gros

Dans un secteur complexe, fait de centaines de fournisseurs et de dizaines de milliers de pièces, le Brexit sonne comme un casse-tête. S’il y a une industrie qui craint le Brexit dur et ses tarifs douaniers ou des retards dans la chaîne logistique, c’est l’automobile.

Des immatriculations déjà en baisse en 2019

La question des certifications

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), qui s’occupe de la régulation au Royaume-Uni, a indiqué que le risque de s’écarter des réglementations européennes pourrait se traduire par des milliards de livres de coûts supplémentaires pour l’industrie automobile. Le 18 janvier dernier, le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, avait avancé qu'après le Brexit, le Royaume-Uni ne se verrait plus imposer de normes européennes. Mais le ministre de rétropédaler ensuite: "Nous veillerons à ce que nos règles soient aussi bonnes que celles nécessaires à l’industrie afin de saisir l’opportunité de vendre en Amérique, en Europe et partout dans le monde".