Charles Michel: "Nous sommes prêts"

Nous sommes prêts. Nous avons défini nos priorités", a lancé le président du Conseil européen Charles Michel au deuxième jour d'un sommet européen à Bruxelles. Charles Michel espère "une ratification rapide par le parlement britannique" de l'accord de sortie négocié entre Londres et l'UE, "afin que l'on puisse démarrer dans la sérénité, tranquillement, mais avec une grande détermination, la négociation sur la phase suivante".

Les Européens veilleront tout particulièrement "à l'intégrité du marché intérieur" et à ce que la future relation garantisse des règles du jeu équitables ("level playing fields") entre les deux parties.

"Une future relation aussi étroite que possible"

Ils appellent de leurs voeux une "future relation aussi étroite que possible avec le Royaume-Uni" tout en soulignant qu'elle devra être "fondée sur un équilibre des droits et obligations et garantir des règles du jeu équitables" en matière de concurrence.