Charles Michel travaille à une loi d'urgence sur le Brexit

Le temps presse, car le vote très attendu de la Chambre basse britannique sur l’accord conclu entre la Première ministre Theresa May et l’Union européenne pour assurer un Brexit "ordonné" est prévu aujourd’hui. On s’attend à ce que Theresa May n’obtienne pas la majorité, ce qui signifierait que la sortie du Royaume-Uni se ferait sans accord le 29 mars prochain.