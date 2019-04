Coalition culturelle contre le Brexit

L'incompétence au pouvoir

Dans un texte consacré au Brexit, extrait de son nouvel essai, "Réflexes primitifs" (Payot), le philosophe allemand Peter Sloterdijk s’interroge sur les leçons à tirer du grand chaos actuel? Il représente "un épisode de politique expérimentale", déclare Sloterdijk. Ce qui signifie qu’il "existe apparemment au sein des populations modernes un ardent désir de voir l’incompétence au pouvoir".

La question est en effet celle-ci: comment cette nation "à la normalité la plus garantie de la terre, plus apaisée et habituée au conflit qu’aucune autre", a-t-elle pu céder à une telle agitation en se retournant, d’une certaine façon, contre elle-même? La réponse est à chercher du côté des mass medias: "Les médias de communication modernes sont partout en mesure de plonger les électorats dans la confusion. Ils disposent du potentiel de déstabiliser des démocraties, même mûres." Le profil de nos démocraties contemporaines est donc double: en surface, un échange d’arguments, mais, dans le fond, "une confrontation permanente entre des épidémies stratégiques et des vaccinations". Ces épidémies sont le fait d’un populisme dont on sait qu’il cultive le goût du simplisme agressif et de la désinformation.

Désormais, on sait que le populisme cache également un nihilisme profond. Le "brexiter" acharné admettait parfaitement que sa victoire ne servirait à rien car, selon lui, la politique ne mène à rien. Pour le partisan du "leave", il ne s’agissait pas seulement de sortir de l’Europe, mais bien de sortir tout simplement de la réalité elle-même. Face à "l’irresponsabilité du pouvoir", Sloterdijk en appelle donc à "la résistance des adultes". Mais qui sont exactement les adultes dans notre monde actuel sinon peut-être ces jeunes qui, un peu partout dans le monde, réclament des perspectives politiques et non une course folle vers l’abîme?

Simon Brunfaut