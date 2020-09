Brexit: comment Johnson essaie de tordre l'accord de retrait...

Alors que les négociations commerciales post-Brexit bloquent toujours sur la pêche et la concurrence équitable, le Premier ministre britannique les empoisonne encore davantage.

Il y a un an jour pour jour, le 10 septembre 2019, Boris Johnson suspendait le parlement pour cinq semaines, afin de cacher la minorité de son gouvernement et optimiser sa position de négociation face à l’Union européenne. Ce coup de force allait s’avérer payant l’hiver suivant, avec la conclusion d’un accord de retrait avec l’Union européenne et un triomphe aux élections générales.