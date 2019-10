Comment la douane belge se prépare au Brexit

L'impact du Brexit sur la douane belge sera important, selon les autorités fédérales. Les ports et les aéroports seront les points les plus concernés au moment où le Royaume-Uni quittera l'union douanière.

L’administrateur général des Douanes, Kristian Vanderwaeren, et le vice-Premier ministre et ministre des Finances Alexander De Croo ont présenté, ce mardi en commission, le travail des Douanes pour préparer le Brexit en Belgique et l’impact sur les entreprises. Selon M. Vanderwaeren, le Brexit aura pour conséquence de faire augmenter de 14% le nombre de déclarations à l’export et de 47% à l’import. "L’impact du Brexit sur la douane belge est important. Les points les plus concernés sont les ports et aéroports, notamment Zeebruges mais aussi la gare du Midi", commente l’administrateur général.