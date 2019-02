Corbyn défend un second référendum sur le Brexit, May campe sur le 29 mars

La Première ministre britannique estime qu'un report du Brexit report ne ferait que repousser le problème mais le sujet sera débattu par ses ministres ce mardi au cours d'une réunion.

Theresa May peut-elle tenir la barre du Brexit jusqu’au bout? Pour l’heure, elle n’en démord pas: il aura lieu le 29 mars, et les Européens ont tout intérêt à lâcher un peu de lest s’ils veulent éviter le divorce sans accord. Mais en face, les Européens restent stoïques, et sourds à son inébranlable volonté de s’en tenir au calendrier: s’il n’y a pas d’accord, on jouera les prolongations, voilà tout. Et pendant ce temps, à Londres, le Parlement s’anime à mesure qu’approche la date fatidique.

Lundi, le parti travailliste a annoncé qu’il soutiendrait un second référendum sur le Brexit. Westminster doit voter mercredi sur les prochaines étapes du processus, et au moins une des propositions sur la table demanderait que l’accord de divorce soit soumis au vote des citoyens.

Le chef de l’opposition, Jeremy Corbyn, avait jusqu’ici privilégié le scénario de nouvelles élections à celui d’un référendum – ce qui avait en partie expliqué la défection de huit députés travaillistes. Mais il l’annonçait à ses troupes lundi soir: "Nous sommes déterminés à avancer ou soutenir un amendement en faveur d’un "vote public" pour empêcher le Brexit dévastateur des tories (conservateurs) d’être imposé au pays", devait-il annoncer selon des extraits de discours diffusés à la presse par son équipe. Le parti travailliste défend une version plus douce du Brexit que celle des conservateurs, qui inclurait une union douanière permanente avec l’Union européenne.

"Nous sommes face à une alternative: un Brexit chaotique ou une extension." Donald Tusk Président du Conseil européen

Pendant ce temps, Theresa May poursuivait ses efforts pour tenter d’arracher aux Européens une ultime concession. Le Brexit s’était invité au sommet entre l’Union européenne et la Ligue arabe, qui se tenait dimanche et lundi à Charm el-Cheikh. La Première britannique y a assuré qu’elle convoquerait un vote final du Parlement sur le Brexit pour le 12 mars, insistant sur le fait qu’un départ avec accord le 29 mars est "à portée de main".

Pas question pour elle d’envisager une extension de la période de négociation du Brexit, qui "ne résoudrait pas le problème". Pour Theresa May, le risque du no deal reste un levier de pression sur la négociation. Selon une source ministérielle britannique citée par Sky News, en l’absence d’un nouvel accord de Brexit entre Theresa May et l’Union européenne pour le 13 mars, des ministres et députés exigeront qu’elle reporte la date du Brexit et exclut une sortie de l’Union sans accord.

La Première ministre britannique a pour sa part estimé qu'untel report ne ferait que repousser le problème mais, selon Bloomberg, le sujet sera débattu par ses ministres ce mardi au cours d'une réunion dont elle communiquera les conclusions aux parlementaires.

Extension de 21 mois

Côté européen, deux discours cohabitent. La Commission, qui négocie, s’en tient à laisser les clés du temps à Theresa May. L’entourage de Jean-Claude Juncker, qui la rencontrait lundi, dit toujours s’attendre à ce que le 29 mars soit la date de sortie du Royaume-Uni. Le calendrier devient très serré pour le processus de ratification, certes, mais en Europe, on est capable de prendre des décisions rapidement quand il le faut. Pas de stress: la rencontre Juncker-May a été "constructive" et les deux responsables se sont entendus sur le fait qu’un accord était nécessaire pour le sommet des chefs d’État et de gouvernement du 21 mars.

Du côté du Conseil européen, on est passé de l’autre côté. "Nous sommes face à une alternative: un Brexit chaotique ou une extension de la période de négociation", a affirmé son président, Donald Tusk, lors d’une conférence de presse. La probabilité d’une extension est "un fait objectif, pas notre intention, pas notre plan", a-t-il cru bon de préciser. "Je pense que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, une extension serait une décision rationnelle", a-t-il ajouté.

Leo Varadkar, Premier ministre irlandais, a lui aussi exclu le scénario auquel Theresa May continue de s’astreindre: "Ce qui est évident pour moi est qu’absolument personne ne veut que le Royaume-Uni s’effondre sans accord (…). Cela me donne confiance ou au moins le sentiment que le Royaume-Uni ne sortira pas sans un accord le 29 mars. Nous aurons soit un accord, soit une extension."