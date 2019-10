Coup dur pour Boris Johnson en ce premier jour de campagne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le chef de file de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn lancent ce jeudi leur premier jour complet de campagne électorale en vue des élections anticipées du 12 décembre. Les résultats du scrutin sont totalement imprévisibles et donc, leur stratégie est cruciale.

Les attaques

Côté arguments de campagne, le Premier ministre va accuser Corbyn, le leader travailliste, de menacer l'avenir de la Grande-Bretagne en voulant organiser un nouveau référendum sur le Brexit, plus de trois ans après que les Britanniques ont voté "oui" à la sortie de l'UE. Il fait le pari que des élections anticipées sont le seul moyen de réaliser le Brexit aux termes de l'accord qu'il a arraché avec les Européens. "Aujourd'hui aurait dû être le jour où le Brexit se serait concrétisé et nous serions enfin sortis de l'UE", va dire Johnson selon un discours fourni en avance par ses services. "Mais, malgré le nouvel accord génial que j'ai conclu avec l'UE, Jeremy Corbyn a refusé de laisser cela se produire", entraînant un nouveau report et "plus d'incertitudes pour les familles et les entreprises".