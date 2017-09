"Créer la taxe carbone européenne est l'une de mes options favorites"

Il occupe l’un des postes les plus difficiles de la Commission européenne. L’Allemand Günther Oettinger prépare le prochain cadre financier européen, qui jalonnera les budgets annuels de l’Union après 2020. Il balise donc l’action de l’Union européenne d’après le Brexit, d’après la fin du mandat d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron. Alors que les discussions entre chefs d’État et de gouvernement sur l’avenir de l’Union ont pris une intensité inédite avec le discours du Président français à la Sorbonne, et en attendant la formation du prochain gouvernement allemand, le commissaire prépare la proposition de cadre budgétaire qu’il doit déposer en mai prochain en faisant le tour des capitales. Il était au Parlement fédéral belge, vendredi, où nous l’avons rencontré.