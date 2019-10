D'un Brexit dur à un retour aux négociations, voici les scénarios pour le futur

La conclusion d’un nouvel accord sur le Brexit ouvre plusieurs scénarios. La fin de la crise, marquée par un Brexit dur ou avec accord le 31 octobre. Ou le redémarrage du "carrousel du Brexit", avec un report de la date de sortie et un retour des négociateurs autour de la table. Suspense.

L’accord sur le Brexit conclu jeudi entre l’UE et le Royaume-Uni ne signe pas la fin de crise politique, loin de là. Le texte doit encore être ratifié par leurs assemblées respectives, avec les imprévus que cela représente. Un air de déjà-vu plane sur les scénarios futurs, qui pourraient aboutir à un Brexit dur ou sans accord , voire à un nouveau report de la date de sortie du Royaume-Uni. C’est le "carrousel du Brexit", avec ses nombreuses hypothèses, qui s’imposent depuis trois ans. Cette petite musique, désormais bien connue, peut ramener Britanniques et Européens à la case départ.

Quelle est l’issue envisageable? Pour le comprendre, il faut se rendre compte que certaines choses ont peu évolué. Le nouvel accord sur le Brexit ressemble fort à une première proposition qui avait été faite à Theresa May, et qu’elle avait refusé. Par contre, une variable de taille s’est ajoutée. Cette fois, c’est Boris Johnson, le "père" du Brexit, qui tient les commandes à Londres, plutôt qu’une May peu convaincue par l’intérêt de quitter l’Union. Pour les Brexiters, c’est "maintenant ou jamais".