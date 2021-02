David Frost, le coup de froid post-Brexit...

"Pourquoi nommer sur décision politique un nouveau conseiller de sécurité nationale qui n'a aucune expertise connue en sécurité nationale ?" L'été dernier, l'attaque cinglante de l'ancienne Première ministre et ministre de l'intérieur Theresa May a jeté une lumière crue sur la désignation de David Frost à ce poste très sensible. Face à la levée de boucliers, notamment dans les cercles de la défense et de la sécurité intérieure, Frost a finalement dû renoncer à ce poste.