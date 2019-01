Découvrez le plan B de Theresa May pour le Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a présenté de nouvelles propositions aux parlementaires pour tenter de trouver une solution sur le Brexit. Elle leur a promis d'être plus à l'écoute lorsqu'il s'agira de négocier les futures relations avec l'UE.

Moins d'une semaine après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet de divorce avec l'Union européenne, Theresa May a présenté ce lundi son plan B aux parlementaires. Elle a d'ailleurs promis d'être plus à l'écoute du parlement au moment de négocier les futures relations de son pays avec l'Union européenne et veut lever les inquiétudes des élus sur l'accord de retrait qu'elle a négocié avec ses voisins européens.