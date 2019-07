"Des milliards" pour aider les pays exposés au hard Brexit

Un plan de "plusieurs milliards" d’euros. C'est ce que la Commission prépare pour aider les pays les plus touchés en cas de Brexit sans accord.

La Commission européenne prépare un plan de "plusieurs milliards" d’euros pour contrecarrer les dégâts économiques en Irlande en cas de Brexit sans accord, affirme le quotidien britannique The Times. Citant une source européenne, il indique que l’Union dépenserait "tout ce qui serait nécessaire" pour soutenir l’Irlande face à un choc commercial.

"La Commission a exploré la façon dont les fonds et programmes actuels pourraient être mobilisés en cas de no deal", confirme-t-on à la Commission, sans indiquer de montant, et en précisant que l’aide concernerait aussi d’autres pays exposés.