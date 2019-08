Deux mois pour tuer le Brexit sans accord

Les opposants au Brexit sans accord vont tenter de garantir le report du Brexit mardi et mercredi, avant les cinq semaines de suspension du Parlement. Mais ils devront sans doute encore patienter jusqu’à la dernière ligne droite vers le 31 octobre pour obtenir ce qu’ils souhaitent.

Pour la deuxième fois en moins de six mois, mardi prochain, les députés vont prendre le contrôle des débats aux Communes, en sollicitant le Standing Order 24. Celui-ci leur permet d’organiser un débat d’urgence et de modifier le calendrier préétabli par le représentant de la majorité dans la Chambre des Communes.

Si ce débat est accepté par le speaker John Bercow, les députés débattront d’une mesure pour forcer le Premier ministre à reporter le Brexit, prévu le 31 octobre, dans le cas probable où aucun accord ne serait trouvé avec l’Union européenne. Bien que David Frost, l’émissaire de Downing Street, va augmenter le rythme de ses visites à Bruxelles (deux fois par semaine) pour obtenir la levée du filet de sécurité prévu dans l’accord, ses chances de succès restent minimes.

Troisième report?

C’est pour empêcher Boris Johnson de précipiter le pays dans un Brexit sans accord le 31 octobre que les remainers et les Brexiters modérés espèrent le forcer à demander un troisième report du Brexit aux 27.

Les opposants au no deal peuvent-ils obtenir le nombre de votes nécessaires, lors du scrutin qui devrait être organisé mercredi 4 septembre?

Ce débat d’urgence représente peut-être la dernière chance des députés d’obtenir un report, après la décision unilatérale de Johnson de suspendre le Parlement pendant cinq semaines, du 9 septembre au 14 octobre. Une décision qu’un tribunal écossais a jugé légale, vendredi matin, et qui sera également étudiée par deux autres tribunaux saisis séparément.

L’histoire récente permet d’avoir une indication. Le 4 avril dernier, à huit jours de la deuxième deadline du Brexit, prévue le 12 avril, les Communes s’étaient justement prononcées sur une question identique. Elles avaient finalement décidé de forcer la main de Theresa May, en l’obligeant à demander à Bruxelles une extension de l’article 50 pour éviter un no deal. Mais tout ne s’était joué qu’à une voix: 313 députés avaient voté pour cette loi, 312 contre. 290 députés conservateurs sur 304 avaient voté contre. La menace d’un no deal était pourtant relative, car Theresa May s’y disait opposée.

Stratégie de Johnson

Cinq mois après ce vote, rien ne permet d’anticiper leur basculement massif.

Aussi détestable qu’ait pu être la décision de Johnson de suspendre le Parlement, celle-ci se justifie pleinement d’un point de vue purement stratégique.

Aussi détestable qu’ait pu être la décision de Johnson de suspendre le Parlement, celle-ci se justifie pleinement d’un point de vue purement stratégique, comme il l’a lui-même expliqué dans sa lettre aux députés. Reprendre le contrôle sur le temps de parole du Parlement, dans un cadre légal, lui permet en effet de retrouver une forme de crédibilité face à l’Union européenne, et de rééquilibrer le rapport de forces. C’est à ce titre que l’écrasante majorité des conservateurs devrait lui donner quitus et refuser de voter avec les opposants au no deal mercredi prochain.

Il en ira tout autrement après le Conseil européen de la mi-octobre, si les députés ont le temps d’éviter en catastrophe un Brexit sans accord, soit en votant de nouveau sur un report, soit en organisant un vote de défiance contre le gouvernement, avec de nouvelles élections à la clé.

Sensibilités des tories

Quatre grandes sensibilités existent au sein des députés conservateurs:

- Les partisans d’un Brexit avec accord, opposés à un no deal.

- Les opposants à Boris Johnson, favorables à de nouvelles élections et à un retour au conservatisme classique de David Cameron ou Theresa May.

- Les Brexiters durs, prêts, comme Boris Johnson, à assumer l’idée d’un no deal jusqu’au bout, sans le souhaiter, pour mieux convaincre Bruxelles de modifier l’actuel accord.

- Les Brexiters brutaux, favorables à un Brexit sans accord, et proches des idées de Nigel Farage.

La composition réelle de ces différents groupes est complexe à établir. Il est toutefois possible de quantifier la proportion de députés qui défendront le no deal jusqu’au bout: elle ne dépasse pas un tiers, et n’a donc quasiment aucune chance de triompher dans la dernière ligne droite avant le 31 octobre.

La logique de parti

Comme cela s’est souvent vu au printemps dernier, la logique de parti peut l’emporter sur les convictions profondes, et il est possible qu’elle l’emporte encore en milieu de semaine prochaine et continue de semer le trouble jusqu’au sommet européen du 17-18 octobre.