Donald Trump embarrasse le parti tory

La visite d’État du président américain a provoqué un malaise au sein du parti conservateur, qui doit assumer un Brexit de plus en plus dur et éloigné de l’esprit de la campagne de 2016.

La façon pateline avec laquelle il a jugé les compétences de la Première ministre sortante Theresa May et des trois principaux candidats à sa succession (Boris Johnson, Jeremy Hunt et Michael Gove) a constitué une humiliation pour un parti tory dont la survie est plus que jamais en question.