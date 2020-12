En attendant Turing, le programme qui tourne le dos à Erasmus

Partir étudier au Royaume-Uni coûtera plus cher pour les étudiants européens. Les Britanniques, eux, attendent le contenu du nouveau programme d'échange promis par Boris Johnson.

Ca aura été la déception avouée de Michel Barnier: ne pas avoir pu convaincre Londres de rester dans Erasmus+. La décision du gouvernement de Boris Johnson de retirer le Royaume-Uni du système d’échange d’étudiants – une des réussites les plus visibles de l’Union européenne, à laquelle participent 33 pays, dont la Suisse et la Turquie – aura suscité des réactions de dépit. Comme celle du recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel: "Grosse déception de voir le Royaume-Uni faire une telle erreur. Il faudra reconstruire." Des réactions de colère, aussi. Pour la cheffe de l'exécutif écossais Nicola Sturgeon, cette décision relève du "vandalisme culturel" de la part du gouvernement britannique. La décision aura pour le moins surpris ceux qui avaient pris au mot Boris Johnson lorsqu'il avait affirmé, en janvier dernier: "Il n'y a pas de menace sur le programme Erasmus, nous allons continuer à participer."

Au-delà des séjours d'échange, l'accès aux études outre-Manche sera désormais plus cher pour les jeunes Européens: alors qu'ils payaient jusqu’ici les mêmes frais d’inscription que les Britanniques – environ 10.000 euros par an en moyenne – ils paieront désormais le tarif pour étrangers – environ deux fois plus.