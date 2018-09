Entretien "intéressant et utile" à Bruxelles entre Barnier et Corbyn

Le chef de file de l'opposition travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a déclaré avoir eu ce jeudi à Bruxelles un entretien "intéressant et utile" avec le négociateur européen sur le Brexit, Michel Barnier. Le dirigeant du Labour a souligné la nécessité d'assurer la continuité de relations commerciales fluides entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande après le Brexit.

Précisant qu'il n'avait pas "négocié" avec Barnier, il a indiqué que celui-ci n'avait pas donné son opinion sur les mérites des propositions des travaillistes par rapport au plan de Chequers présenté par la Première ministre conservatrice Theresa May, que les Vingt-Sept ont repoussé en l'état.

Aux journalistes lui demandant si, dans l'éventualité d'élections législatives anticipées en Grande-Bretagne et d'un retour de son parti au pouvoir, il demanderait une prolongation des négociations avec l'UE , Corbyn a répondu que cela dépendrait du calendrier.

L'article 50 du traité européen, déclenché le 29 mars 2017 par Theresa May, fixe un cadre de deux ans pour négocier avec l'Union européenne un accord de retrait mais cette période peut être prolongée par un vote à l'unanimité des Vingt-Sept. Michel Barnier, sur Twitter, a déclaré pour sa part qu'il "continuait d'écouter les opinions de tous" et qu'il avait exposé les vues de l'UE afin d'obtenir un "retrait ordonné" du Royaume-Uni et de bâtir un "futur partenariat ambitieux" avec Londres.