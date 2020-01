Erasmus et échanges scientifiques sont dans la balance...

Le programme d’échange universitaire Erasmus et les accords de recherche en cours pourraient faire les frais d’un non-accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le programme Erasmus, qui permet à des étudiants, des professeurs et des chercheurs d’organiser des échanges et de bénéficier d’aides, est menacé après le Brexit si les négociations échouent. Ce programme, succès majeur de l’Union européenne depuis près de 30 ans, entrera dans un nouveau cycle en 2021. En théorie, le gouvernement britannique veut continuer d’y prendre part, et l’Union européenne n’y semble pas opposée, d’autant plus que des pays extérieurs à l’UE (Turquie, Islande, Norvège et Serbie) y participent.

Le 9 janvier, les députés britanniques ont pourtant voté contre une clause qui était censée permettre au gouvernement de négocier la pleine continuité du programme après le Brexit. Simple manœuvre stratégique?

31.727 étudiants européens En 2017, 16.561 étudiants britanniques ont participé au programme Erasmus, alors que 31.727 étudiants européens sont venus au Royaume-Uni.

Au soir de ce vote, un porte-parole du Department for Education a indiqué que "le gouvernement est décidé à poursuivre la relation académique entre le Royaume-Uni, y compris le programme Erasmus, si tel est notre intérêt", tout en signifiant que ce futur dépendrait des prochaines négociations. Le niveau de la participation britannique au budget d’Erasmus, qui pourrait atteindre 1 milliard de livres (1,18 milliard d’euros) à partir de 2021, constitue la pierre d’achoppement.

L'importance de l'Erasmus doit être relativisée

À la différence d’autres secteurs, le rapport de forces est plutôt à l’avantage des Britanniques, qui accueillent deux fois plus d’étudiants européens qu’ils n’en voient partir à l’étranger. En 2017, 16.561 étudiants britanniques ont participé au programme Erasmus, alors que 31.727 étudiants européens (plus d’un étudiant Erasmus sur dix) sont venus au Royaume-Uni.

Mais l’importance d’Erasmus doit être relativisée: selon les chiffres officiels de 2018, environ 78% des étudiants européens présents dans les universités britanniques n’ont pas bénéficié de cette aide. Par ailleurs, 70% des étudiants étrangers viennent d’un pays extérieur à l’Union européenne. Parmi eux, les Chinois sont, de loin, les plus représentés (123.000). Soit dix fois plus que les étudiants en provenance d’Inde (19.750). Les frais universitaires ont triplé il y a dix ans et sont très élevés (9250 livres).

Sans attendre la fin des négociations, certaines universités ont déjà pris les devants.

Des financements pourraient disparaître

Les universités britanniques sont par ailleurs les premières bénéficiaires des fonds de recherches de l’Union européenne. Depuis 2014, Cambridge, Oxford et l’University College London se situent aux trois premiers rangs européens des projets auxquels l’UE a contribué.

Le gouvernement a indiqué au mois d’octobre qu’il espérait continuer de faire partie du programme de recherche européen Horizon 2020, auquel les pays non-membres ont le droit de participer, et qu’il continuerait de financer les programmes lancés avant 2020. Il a aussi indiqué qu’en cas de non-accord, ces financements en provenance de l’UE pourraient disparaître.