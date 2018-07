Et maintenant, Theresa May doit convaincre les Européens

Theresa May a obtenu le soutien de ses ministres sur son plan Brexit. Elle envisage une zone de libre-échange pour les biens et la fin de la libre circulation pour les personnes. Que va dire l'Union européenne?

La Première ministre britannique Theresa May a donc obtenu vendredi l'accord de son gouvernement sur son plan pour quitter l'Union européenne dans l'espoir d'accélérer les négociations sur le Brexit, prévu le 29 mars 2019. Elle a convaincu les défenseurs d'un Brexit dur au sein de son gouvernement de la soutenir sur son projet de "zone de libre-échange des biens" avec l'UE. La proposition adoptée prévoit aussi la fin à la libre circulation des personnes et signale que le secteur britannique des services n'aura pas les niveaux actuels d'accès aux marchés de l'UE. Elle gagne un certain répit avec cet accord conclu à l'arraché.