Et si Boris Johnson reportait le vote sur le Brexit?

Le vote définitif sur le Brexit pourrait être reporté. En effet, un amendement porté par le Labour va être soumis aux députés, qui forcera Boris Johnson à envoyer une lettre de demande de report même si son deal est validé ce samedi. Le but officiel est d’éviter qu’il profite du temps nécessaire pour inscrire le Brexit dans la loi afin de faire passer en catimini un no deal, le 31 octobre. Le but officieux est de désacraliser l’importance de ce vote, de signifier qu’un autre vote sera possible, et ainsi de persuader certains députés de voter contre, afin de mieux continuer à jouer la montre, maximiser la pression sur Downing Street pour obtenir ce qu’ils souhaitent, voire se donner du temps pour déclencher un référendum.