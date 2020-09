Face au coup de poker de Londres, les Européens temporisent

Tout se passe comme si le centre de gravité des négociations entre Européens et Britanniques venait de changer d’adresse. Certes, à Londres, la huitième session de négociation sur la relation future se poursuivait mercredi, et les négociateurs en chef Michel Barnier et David Frost devraient se rencontrer jeudi pour en dresser le bilan. Mais depuis la publication de l’Internal Market Bill par le gouvernement de Boris Johnson, la question existentielle n’est plus de savoir quelles règles de concurrence s’appliqueront une fois la période de transition terminée, mais bien: le socle sur lequel cette négociation s'appuie est-il en passe d’être brisé? Et aller chercher la réponse sort du champ d'action de Michel Barnier.