Fureur face à la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement

Une pétition contre la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique pendant un mois à l'approche du Brexit a réuni plus d'un million de signatures en quelques heures. Des milliers de personnes ont manifesté à Londres, Manchester, Edimbourg et d'autres grandes villes.

Des milliers de personnes ont manifesté ce mercredi soir à Londres, Manchester, Edimbourg et d'autres grandes villes, scandant "Arrêtez le coup d'Etat" et en brandissant le drapeau européen, puis à Downing Street où est installé le Premier ministre.

"Scandale constitutionnel"

Démission en Ecosse?

Et selon plusieurs médias, la populaire cheffe du parti conservateur écossais, Ruth Davidson, devrait démissionner ce jeudi. Des recours en justice ont déjà été annoncés, par plus de 70 parlementaires écossais devant la plus haute instance civile d'Ecosse d'un côté, et de l'autre par Gina Miller, une femme d'affaires et militante anti-Brexit, devant la justice anglaise.