Futur incertain pour l'Irlande post-Brexit

Forte hausse des demandes de passeports

Le gouvernement irlandais a annoncé que 779.000 passeports avaient été demandés en 2017. Un moyen pour les habitants du Royaume-Uni de préserver leurs droits au sein de l'UE.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires Etrangères irlandais affirme qu'"il s'agit du nombre le plus élevé de passeports irlandais jamais délivré en un an. Il représente une augmentation de plus de 6 % par rapport à 2016, et une augmentation de plus de 15 % depuis 2015". 20% des demandes de passeports provenaient d'Irlande du Nord ou de Grande-Bretagne.