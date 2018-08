Gina Miller, la voix des "anti-Brexit"

Menaces de mort

Activiste

La sortie de son livre, "Rise, Life lessons in speaking out, standing tall & leading the way", dit pourtant tout de ses intentions. On y retrouve tous les codes langagiers et marketing de la personnalité politique naissante et aux dents longues. D’Europe et de politique il est peu question. On devine qu’un programme suivra, en temps voulu, au LibDem ou ailleurs. Ginna Miller est encore dans cette zone grise où elle est un peu plus qu’une activiste et pas tout à fait encore une personnalité politique.