Herman Van Rompuy, démineur pour le Brexit? Il dément

C'est la chaîne Sky News qui l'affirme. Theresa May, la Première ministre britannique, aurait contacté Herman Van Rompuy qu'elle voit comme un "influencer". Van Rompuy reconnaît tout au plus sa présence à l'ambassade britannique.

L'ancien président du Conseil de l'Europe, Herman Van Rompuy est-il l'homme qui réussira à débloquer l'épineux dossier du Brexit? Il aurait été contacté par la Première ministre britannique Theresa May pour son influence au sein de l'Europe. Objectif: aider le Royaume-Uni a trouver un compromis avec les autorités européennes sur sa sortie de l'Union. Le repas aurait été convenu par May pour aborder les modifications à apporter au texte sur l'organisation de la frontière entre l'Irlande et son pays après le Brexit, le fameux "backstop".