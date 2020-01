Huit décennies de tempête dans la Manche

We are with Europe, but not of it. Nous sommes liés, mais pas unis. Intéressés, mais pas intégrés.

Pour son propre pays, il fixe cependant d’autres objectifs: "Nous avons notre Commonwealth." L’immense Empire britannique s’étend encore de la Jamaïque à l’Inde, en passant par Chypre et le Nigeria. Ce que Churchill a écrit pendant l’entre-deux-guerres est toujours valable: "We are with Europe, but not of it. Nous sommes liés, mais pas unis. Intéressés, mais pas intégrés." Ou encore, comme il l’a déclaré au général français Charles de Gaulle en 1944 lors du débarquement en Normandie: "Si la Grande-Bretagne doit choisir entre l’Europe et le grand large, elle choisira toujours le grand large."