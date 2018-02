L’accord de libre-échange et l’écueil du "made in Britain"

Maintenir une relation forte avec les entreprises belges

Les compteurs seront-ils remis à zéro entre les deux pays? " Non, non, pas question de remettre les compteurs à zéro entre la Belgique et le Royaume-Uni. Le cadre dans lequel notre relation existe change. Nous avons une relation très profonde et ancienne. Moi-même, je vis dans une partie de Londres où une grande communauté belge s’est rendue durant la Seconde Guerre mondiale. Des drapeaux belges ont même flotté là-bas , se défend Robin Walker. La Belgique est un des dix premiers investisseurs au Royaume-Uni, et nous sommes un des investisseurs majeurs en Belgique. Notre relation doit continuer." Le ministre britannique le répète. "Le Brexit n’est pas une décision de tourner le dos à l’Europe ou à la Belgique."

La négociation du divorce bloquée

Face à cette paralysie, la présidence bulgare a appelé hier le Royaume-Uni à revenir sur sa décision de quitter l’UE. Mais pas au point d’émouvoir Robin Walker. "Nous espérons réellement avoir un accord en mars prochain sur la période de transition. Et ce serait dans l’intérêt des tous d’avoir cette période et de savoir où on va, insiste-t-il. La Fédération des entreprises de Belgique, que je viens juste de rencontrer, a insisté pour qu’il y ait une période de transition après le Brexit. C’est l’étape suivante la plus logique. Il faut négocier au plus vite la relation future entre le Royaume-Uni et l’UE. Le plus tôt sera le mieux."