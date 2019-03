Theresa May doit révéler ce lundi le résultat des discussions menées pour tenter d'obtenir des modifications à l'accord de divorce avec l'Union européenne. "Il y a un risque que le Brexit nous échappe dans les deux prochaines semaines si nous nous trompons de vote", vient d'admettre Jeremy Hunt, ministre anglais des Affaires étrangères.

Ce lundi, la Première ministre britannique Theresa May doit révéler le résultat des discussions menées pour tenter d'obtenir des modifications à l'accord de divorce avec l'Union européenne, à la veille d'un vote crucial des députés britanniques et à moins de trois semaines de la date prévue du Brexit. Les députés britanniques votent en effet à partir de mardi pour concrétiser ou reporter la sortie du Royaume-Uni de l'UE fixée au 29 mars, près de trois ans après le référendum du Brexit. Il y a deux mois, la Chambre des communes avait rejeté à une majorité massive l'accord conclu fin novembre par la dirigeante conservatrice avec Bruxelles, la renvoyant à la table des négociations.

• Quoi de neuf? Alors que les députés se préparent à voter une seconde fois sur le texte, il apparaît de plus en plus que May n'aura pas grand chose à leur présenter, ouvrant la voie à une nouvelle défaite humiliante. Des discussions techniques se sont poursuivies tout au long du week-end à Bruxelles, mais n'ont donné lieu à aucune annonce. La cheffe du gouvernement britannique se tient cependant prête à se rendre dans la journée chez nous pour valider toute avancée.