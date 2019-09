Jo Swinson, nouveau visage du LibDem et cauchemar du Labour

Mais c’est sans compter sur le nouveau visage du LibDem, celui de la jeune Jo Swinson (39 ans) . Elue à la tête du LibDem le 22 juillet, le même jour que l’élection de Boris Johnson à la tête du parti conservateur, la nouvelle leader du parti de centre-droit s’inscrit en opposition frontale à la position dure entretenue par le nouveau Premier ministre. Dans le même temps, elle s’appuie sur un message anti-Brexit limpide, clair, pour mieux faire apparaître, en creux, l ’indécision plus ou moins volontaire de Jeremy Corbyn , qui refuse toujours de s’engager sur un second référendum, malgré les pressions d’une grande partie de ses députés.

Radicalité

Le LibDem a en tout cas réussi à combler l’espace créé au centre par la droitisation du parti conservateur , depuis la démission forcée de Theresa May. Ses intentions de vote ont doublé depuis la fin du printemps, et se situent a ujourd’hui autour des 18-19% . Change UK, qui a été créé en début d’année avec des anciennes figures travaillistes et conservatrices en faveur d’un second référendum, s’est rapidement effondré.

Même s’il continue de monter dans les sondages, le LibDem ne semble pas en mesure de l’emporter. Et il est désormais trop éloigné des lignes du Labour et du parti conservateur pour pouvoir former un gouvernement de coalition, comme entre 2010 et 2015. Au Royaume-Uni, la droite, la gauche et le centre ont des lignes désormais trop radicales pour pouvoir partager le pouvoir en bonne intelligence. C’est la raison pour laquelle les prochaines élections seront à hauts risques.