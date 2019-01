John Bercow, l'arbitre a choisi son camp

Il est au cœur de la tectonique des plaques. Avec d’un côté, un gouvernement qui doit son existence au référendum sur le Brexit, et qui cherche à assurer sa légitimité en épuisant toutes les options raisonnables menant à une sortie britannique de l’Union européenne. Et de l’autre, des députés qui ont, pour les deux tiers ou les trois quarts d’entre eux, votés pour le maintien dans l’UE en 2016.

John Bercow ne fait pas vraiment tache au milieu de cette assemblée, puisqu’il a lui-même voté "in" lors du référendum. Le problème est que sa couleur, ne devrait justement pas être visible. En tant que speaker, le rôle de John Bercow est d ’assurer une conduite des débats en bonne intelligence , et surtout de façon non-partisane. Il ne remplit pas suffisamment ce rôle, selon des membres du gouvernement, qui estiment que le speaker a trop souvent accepté de laisser libre cours à des débats ou des amendements demandés par les députés d’arrière-ban contre le gouvernement.

Cette conduite des débats jugées biaisées a conduit la Première ministre à examiner une suspension de sa pairie (titre de noblesse donnant accès à la chambre des Lords). Le timing de cette menace – quelques jours après le rejet spectaculaire de l’accord conclu par Theresa May avec l’UE – n’est pas anodin. Une telle suspension serait une première en 230 ans. Elu à trois reprises par les députés après les élections générales de 2010, 2015 ou 2017, Bercow est relativement protégé par la chambre des Communes, d’autant plus qu’il a contribué à lui redonner un certain pouvoir ces dernières années, en tout cas un autre rôle que celui d’une simple chambre d’enregistrement des décisions prises de l’autre côté de la route, 300 mètres plus loin, à Downing Street.

L’autocollant anti-Brexit un peu trop voyant

Un rôle crucial pour le Parlement

Par définition très vocal lors des débats à la chambre des Communes, le speaker doit rester strictement non partisan, et renoncer définitivement à ses adhésions et affiliations politiques antérieures, y compris lorsqu’il cède son siège. Son rôle principal est de présider les débats, et de déterminer l’ordre de prise de parole. Il doit maintenir l’ordre, voire sanctionner les membres qui enfreignent les règles. Il ne prend pas part aux débats et ne peut voter. Il est obligé de résider au Palais de Westminster.