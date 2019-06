Johnson accroît son avance dans la course au remplacement de May

Boris Johnson est l'archi-favori au remplacement de Theresa May à la tête des conservateurs. Il vient ainsi de remporter le troisième tour avec une nouvelle fois une large avance. Considéré comme la possible surprise de ce scrutin, Rory Stewart est déjà éliminé. Seuls Michael Gove, Sajid Javid et Jeremy Hunt sont encore en course pour tenter de concurrencer Johnson.