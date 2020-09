Johnson agite à nouveau le spectre d'un Brexit dur

"Aucune volonté"

Les négociations butent notamment sur la pêche et les conditions de concurrence équitable.

Pour les Britanniques, l'Union européenne tente de maintenir le Royaume-Uni dans une relation de dépendance vis-à-vis des 27. "Nous n'allons pas accepter des clauses qui leur donneraient le contrôle sur notre monnaie, ou sur notre façon d'organiser les choses ici au Royaume-Uni, et ça ne devrait pas être sujet à polémique", a prévenu ce week-end le négociateur britannique David Frost .

Londres veut-il l'échec des négociations?

Côté européen, on doute de la bonne volonté du gouvernement Johnson (composé de Brexiters durs) de parvenir à un accord. Pour le négociateur en chef européen Michel Barnier, "le Royaume-Uni n'a montré aucune volonté de rechercher des compromis" et utilise le dossier de la pêche comme "monnaie d'échange" dans les négociations, selon lui. Or sans accord sur la pêche, il n'y aura pas d'accord du tout, disent les Européens.