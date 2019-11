Johnson et Corbyn s'écharpent lors d'un premier débat

Le débat entre les deux hommes, qui avait lieu à Manchester, a été dominé par la question du retrait britannique de l'UE. L'attaque la plus brutale est venue... d'un spectateur accusant les deux hommes politiques d'abaisser le niveau du débat et se demandant comment on pouvait leur faire confiance. Autre humiliation pour les candidats: le public, qui comptait des soutiens des deux camps, s'est moqué de chacun d'eux , riant ouvertement à certains de leurs propos.

Leurs arguments

Les Tories toujours en tête, mais...

Une enquête de l'institut YouGov montre que 51% des téléspectateurs ont jugé que Johnson s'était montré le plus convaincant, mais 49% ont pensé la même chose de son adversaire travailliste. Ces chiffres excluent ceux qui ne se prononcent pas. Les conservateurs sont donnés favoris du scrutin, mais le résultat reste difficile à prédire en raison des diverses alliances conclues par les deux partis sur le Brexit et du vote de plus en plus imprévisible des électeurs. Les conservateurs sont en tête des sondages avec 42% d'intentions de vote, devant le Labour (30%).