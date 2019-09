Johnson met Corbyn au défi du vote de défiance

De retour de New York, le Premier ministre britannique Boris Johnson contre-attaque et propose au leader travailliste, Jeremy Corbyn, d’organiser un vote de défiance contre le gouvernement.

En annulant la prorogation de cinq semaines du Parlement, la Cour suprême britannique a humilié le Premier ministre, Boris Johnson. Mais elle lui a aussi, paradoxalement, rendu un service inestimable. Elle lui a donné quartier libre pour torpiller l’opposition travailliste pendant trois semaines de plus. L’objectif est le même qu’avant la suspension du Parlement: organiser des élections générales au plus vite, à la faveur de sondages flatteurs. Des élections que le parti travailliste craint de perdre, et qu’il refuse d’organiser tant que Johnson n’a pas demandé le report du Brexit.