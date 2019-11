Johnson rassure les entreprises

Révision à la baisse des business rates (taxe professionnelle britannique) pour les PME, hausse de l’exonération de cotisations sociales sur les salariés, nouveaux fonds pour l’investissement et la recherche: Boris Johnson envoie des signaux forts aux entrepreneurs, qui sont majoritairement opposés à la sortie de l’Union européenne.

Seul recul par rapport à des promesses faites par les précédents pouvoirs tory (Cameron, May) : l’abaissement de la taxe sur les profits des entreprises de 19% à 17% sera repoussé. "Le NHS (services publics de santé) est la priorité", a indiqué le Premier ministre dans un discours devant le patronat. Johnson fait ainsi opposition à la stratégie de son rival Jeremy Corbyn, qui a axé une bonne partie de sa campagne sur la défense du NHS.

"Idéologies dépassées"

"Il est temps que le Labour ouvre sa porte à un partenariat ouvert et durable avec le monde de l’entreprise."

Le principal organisme patronal, la CBI, a vertement attaqué la stratégie du Labour, même si le parti de gauche reste le seul rempart au Brexit: sa directrice Carolyn Fairbairn estime en effet qu’"il est temps que le Labour ouvre sa porte à un partenariat ouvert et durable avec le monde de l’entreprise, et ne reste plus collé à des idéologies dépassées qui leur ferment la porte au nez. "