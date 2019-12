Johnson rejoue le "no deal"...

Malgré la nette majorité obtenue au Parlement après l’élection générale de jeudi dernier, Johnson ne semble pas vouloir lâcher du lest. Quel que soit l’état de délabrement de l’opposition travailliste et la rapidité d’extinction de l’épiphénomène du Parti du Brexit, le Premier ministre semble vouloir rester sur la même ligne de crête eurosceptique .

Méthode trumpienne

Soutenu par les 65+

Mais l’analyse montre une réalité plus significative: ce triomphe électoral est avant tout la conséquence du vote des personnes plus âgées. 64% des plus de 65 ans ont voté pour le parti tory, avec une répartition égale entre femmes et hommes.