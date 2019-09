Si le Premier ministre britannique Boris Johnson ne se conforme pas à la loi, il provoquerait une crise juridique et constitutionnelle qui le pousserait à démissionner, selon un avis juridique rendu par d'éminents juristes

Selon un avis juridique rendu par d'éminents juristes, que le parti travailliste Labour a pu obtenir et que le quotidien The Guardian a mis en ligne, "Johnson sera obligé de démissionner s'il ne se conforme pas à la loi" qui lui impose de demander un nouveau report pour le Brexit si un nouvel accord n'est pas conclu avec l'Union européenne d'ici la fin octobre. Il provoquerait une crise juridique et constitutionnelle qui le pousserait à démissionner.