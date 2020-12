Jusqu’ici, le Brexit n’a pas déstabilisé la City

Londres a vu partir moins de 2% des jobs financiers vers le continent. Paris et Francfort attirent, Dublin et Luxembourg aussi. C'est moins vrai pour Bruxelles.

Les services financiers ne sont pas réglés par l’accord commercial trouvé jeudi entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE). L'accès au marché européen des banques et assureurs basés à Londres est une question traitée en parallèle des négociations sur cet accord commercial.

Ce n’est pas un détail car, à partir du 1er janvier, le secteur financier britannique et la City de Londres perdent le "passeport" européen , dispositif permettant de vendre produits et services financiers dans l'UE.

La City s'inquiète à présent de la négociation d'un régime d'équivalences , qui prévoit une compatibilité des règles afin de maintenir des échanges fluides sur certains services: des sésames d'une portée beaucoup plus restreinte (il y en a plusieurs dizaines régissant divers domaines des services financiers) et facilement révocables.

En attendant de connaître les futures liens entre la City et le reste du secteur financier européen, des entreprises ont transféré une partie de leur personnel vers le continent, notamment vers Paris, Francfort et Dublin.

Selon le Financial Times, qui a interrogé 24 banques internationales, la plupart d'entre elles ont même accru leurs effectifs outre-Manche ces cinq dernières années. Et les réductions de postes observées dans certains établissements s'expliquent bien davantage par des restructurations que par des déménagements en direction de l'Union européenne. À cet égard, Londres restera la première place financière européenne.

Bilan modeste pour Bruxelles

La récolte s’annonce moins riche pour Bruxelles. Quelques noms de l’assurance ont bien choisi d’y installer leur tête de pont continentale : Lloyd’s of London, MS Amlin, QBE. On peut aussi citer les firmes de transfert de fonds MoneyGram et TransferWise ainsi que, les fintechs Ebury et Bankable.