L'Europe craint un "Singapour-sur-Tamise" pour Londres

Boris Johnson n'essayera pas d'empêcher l'adoption d'une proposition de loi qui le contraint à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne parvient pas à un accord avec l'UE d'ici à la mi-octobre. Les Vingt-Sept, eux, s'inquiètent de ses intentions sur l'Irlande et la concurrence.

Les nuages s'amoncellent sur la tête de Boris Johnson. Après deux revers successifs au Parlement , le Premier ministre et son gouvernement ont renoncé à s'opposer à l'adoption de la loi qui ouvre la porte à un report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020.

Le gouvernement britannique, qui ne dispose plus de la majorité aux Communes, a également enregistré la défection du secrétaire d'Etat aux Universités, à la Science, la Recherche et l'Innovation, Jo Johnson... qui n'est autre que le frère du Premier ministre. Fermement opposé au Brexit, il justifie son choix par l'impossibilité à encore concilier la loyauté envers son frère et l'intérêt national.