"L'Europe en crise inquiète le Japon"

Dans un an, Naruhito sera installé comme empereur du Japon. Il est exceptionnel qu’un personnage de son rang reçoive en tête à tête un ministre étranger. Mais au pays du Soleil Levant, la Belgique n’est pas n’importe quel État . Depuis l’ouverture de l’île au monde lors de l’ère Meiji, il y a cent cinquante ans, les familles royales des deux pays entretiennent des relations intimes. L’empereur Hiro Hito affectionnait les escapades à Bruxelles, où il lui est arrivé de se mêler à la foule incognito. L’économie des deux pays est étroitement liée. Le Japon est le deuxième investisseur non européen en Belgique, après les Etats-Unis. La première filiale de Honda en Europe fut installée en Belgique, en 1962.

"Le lendemain du Brexit, on sera toujours vivant"

Surpris par cette anxiété inhabituelle, il s’est appliqué à les rassurer. "Le lendemain du Brexit, on sera toujours vivant" , leur a-t-il expliqué. Le ministre les a assurés que "tout serait fait pour conclure un accord de départ avant l’échéance du 29 mars et qu’un sommet serait peut-être convoqué en novembre" .

Les entreprises japonaises établies au Royaume-Uni devront réfléchir à dédoubler leurs activités. Certaines d’entre elles devraient glisser en Belgique. Le ministre leur a vanté les atouts de notre pays et en particulier de Bruxelles pour sa proximité avec les institutions de l’UE. "J’ai insisté sur nos capacités logistiques et en nouvelles technologies , ajoute-t-il. Des entreprises ont marqué leur intérêt pour notre pays."

Toyota conforte sa présence en Belgique

Le géant mondial de l’automobile voulait, lui aussi, en savoir plus sur le Brexit et les crises que traverse l’Europe. "Il a conforté la présence de son quartier général européen à Bruxelles , dit le ministre des Affaires étrangères. Il y a une inquiétude sur les répercussions du Brexit sur leurs implantations."

Le marché européen, de plus d’un million de véhicules, est pour eux le plus concurrentiel. Dans dix ans, il sera encore plus ouvert aux constructeurs japonais après la conclusion, cette année, d’un accord de libre-échange avec l’UE. "Ils sont à fond sur les voitures électriques et sur l’assistance à la conduite. Les véhicules autonomes vont arriver, mais les Japonais procèdent par étapes, poursuit Didier Reynders. Ce fut plus qu’une rencontre de courtoisie avec Toyota. C’est un acteur majeur sur le marché belge, et ils sont réellement inquiets du Brexit. C’est quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu."