L'Europe entre attentisme et impatience sur la question du Brexit

En cas de blocage persistant à Londres, le processus pose la question d’un nouveau report. La semaine dernière, le président de la Commission Jean-Claude Juncker l’avait exclu (mais c’est aux chefs de gouvernement de l’Union qu’il revient d’en décider). Samedi, Boris Johnson a été contraint d’en formuler la demande. Il s’y est plié de mauvaise grâce, sans signer sa demande et en l’accompagnant d’une lettr e – signée, elle – exprimant le souhait de ne pas la voir se réaliser. Signée ou pas, "pour nous, cette forme ne change rien" , a indiqué ce lundi une porte-parole de la Commission européenne. Mais l’éventualité d’un nouveau report reste chahutée sur le continent.

Ce lundi matin, le gouvernement français alimentait l’idée qu’il pourrait être refusé. "Le pire du Brexit n’est pas le no deal mais l’incertitude qui se prolonge", a assuré la secrétaire d’État française Amélie de Montchalin – sans s’appesantir sur l’incertitude que générerait une sortie du Royaume-Uni sans accord. Côté allemand par contre, on a ouvert la porte à une extension "courte, technique", du Brexit. Entre menaces et encouragements, l’Europe presse Westminster de prendre enfin une position claire sur le Brexit.