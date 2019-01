L'Europe fait front sur le Brexit: "Nous sommes unis, vous ne l'êtes pas!"

Les autruches à la tête plantées dans le sol du parc Léopold, au pied du Parlement européen à Bruxelles, semblent faites pour illustrer avec ironie la position britannique. Les députés de Westminster refusent un Brexit sans accord , comme si le décréter pouvait empêcher la catastrophe. Et ils demandent la révision du "backstop" prévu dans l'accord de retrait que leur gouvernement a négocié et pour lequel l'Union européenne répète ad nauseam qu'une renégociation est impossible.

Le backstop n'est pas négociable

Il insiste: "L'accord de retrait reste le meilleur et l'unique moyen d'assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni. (...) Le backstop fait partie de l'accord de retrait et cet accord ne sera pas renégocié." Il est la réponse pragmatique trouvée de concert après que le Royaume-Uni ait décidé de quitter non seulement l'Union européenne, comme les citoyens Britanniques en ont décidé par référendum, mais aussi le marché unique et l'union douanière. "Ce qui est en jeu, c'est évidemment la protection de tous les consommateurs", ajoute Barnier. Des contrôles sanitaires, fiscaux, vétérinaires, réglementaires sont inévitables. "Nous ne ferons rien, c'est aussi simple que ça et je le dis calmement, qui compromettrait le marché intérieur, l'avenir de l'union européenne."